МИД КНР выразил солидарность с позицией России.

Фото: kuban24.tv\gazeta.ru

Решение о проведении парада в честь Дня Победы в Москве спровоцировало активную дискуссию в СМИ, которая не утихла и после проведения праздничного шествия. В Китае связали Парад Победы с защитой исторической правды, оценив слова Владимира Путина о необходимости помнить прошлое.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь в сегодняшнем сообщении подчеркнул вклад Советского Союза в победу во Второй Мировой войне. Лицзянь также отметил, что проведение парада демонстрирует уважение России к собственной истории, и готовность «защищать историческую правду», передаёт слова дипломата портал CGTN.

Стоит отметить, что в сегодняшнем параде приняли участие 12 иностранных делегаций. В частности, по Красной Площади прошёл парадный расчёт почётного караула НОАК под командованием генерал-майора Бао Цземиня и старшего полковника Хань Цзе.

Напомним, военный парад в честь 75-й годовщины был перенесён на 25 июня из-за ограничений, вызванных пандемией. Несмотря на снижение темпов распространения болезни, на сегодняшний день число выявленных случаев заболевания превысило 606 тысяч.

Дмитрий Кошевой