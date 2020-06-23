Памфилова заявила, что принуждавшими к голосованию работодателями займутся силовики

Кажется, агитация проходит слишком рьяно даже по мнению ЦИК.

Фото: Instagram @cikrussia

Глава центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рассказала о 70 жалобах о принуждении к голосованию за поправки в Конституцию, предложенные в январе Владимиром Путиным. Памфилова уточнила, что внимания стоят 52 из них, так как там есть названия конкретных организаций-работодателей. Этими компаниями и бюджетными учреждениями займутся силовики.

Памфилова рассказала о 16 жалобах из Москвы и 23, поступивших из Санкт-Петербурга. Однако, по данным Piter.tv, число обращений из Москвы уже увеличилось до 23, а из Петербурга — до 27. Также Элла Александровна заявила, что получила всего 4 обращения о сложностях во вступление в ряды наблюдателей на голосовании. И эти проблемы уже решены, если верить Памфиловой.

Все остальные же заявления о невозможности стать наблюдателем глава ЦИК назвала «чистой воды спекуляцией».

Владимир Сотников