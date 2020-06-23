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Китайцы готовятся к полной дедолларизации

Сегодня, 13:54

Об этом рассказал запред Комитета по контролю над ценными бумагами КНР Фан Синхай.

Фото: Святослав Суздальский, Vladtime 

Процесс дедолларизации в последние пару лет значительно усилился. А с учётом последних событий в США некоторые и вовсе пошли ва-банк. Китайцы, которые владеют примерно 2 трлн долларов США в нефинансовых инвестициях за рубежом, готовятся к полному выходу из-под доллара.

Фан Синхай уточнил, что сейчас речь идёт о системах SWIFT и CHIPS. Чиновник подчеркнул, что это решение принимается по-настоящему, а не в качестве психологического давления на США. Более того, дедолларизация позволит быть независимым от санкций США, которыми они любят давить неугодных.

«Интернационализация юаня — это то, что должно было бы компенсировать внешнее финансовое давление», — заявляет запред Комитета. К тому же, подобный ход позволит избавиться от возможных проблем из-за девальвации доллара. Да и всегда приятно рассчитывать только на свои силы, чем доверять что-то не самому надёжному партнёру.


Святослав Суздальский

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