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Голикова о средней зарплате россиян: Это мало

Сегодня, 10:35

Вице-премьер РФ озвучила мнение в гостях у Познера.

Фото: Instagram @sholban_karaool
Фото: Instagram @sholban_karaool

Вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова высказала мнение о заработке россиян в эфире программы «Познер». По её словам, средняя зарплата по России вряд ли может считаться хорошей.

«Это очень сложная тема, потому что от региона к региону уровень средний заработных плат очень разный. Если мне память не изменяет, 47 с небольшим тысяч рублей — средняя зарплата по России, куда входит и Москва. Если 47 тысяч умножить на 12 (месяцев) — это много? Это мало», — сказала чиновница.

Впрочем, Голикова, озвучив и без того очевидную проблему, хотя бы анонсировала, что в правительстве хотят поднять МРОТ (минимальный размер оплаты труда). Вице-премьер предположила, что к 2024 году бедность в России может сократиться в два раза.

К слову, распоряжение снизить уровень бедности к 2024 дал Путин ещё в 2018 году. К сожалению, несмотря на заявления чиновников, количество бедных россиян с того времени только росло.

Впрочем, на программе Познера вскрылись и более решительные шаги в сторону социальной справедливости. Так, выяснилось, что в правительстве рассматривается вопрос о повышении ставки НДФЛ для богатых слоёв населения.


Владимир Сотников

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