Голикова о средней зарплате россиян: Это мало

Вице-премьер РФ озвучила мнение в гостях у Познера.
Вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова высказала мнение о заработке россиян в эфире программы «Познер». По её словам, средняя зарплата по России вряд ли может считаться хорошей.
Впрочем, Голикова, озвучив и без того очевидную проблему, хотя бы анонсировала, что в правительстве хотят поднять МРОТ (минимальный размер оплаты труда). Вице-премьер предположила, что к 2024 году бедность в России может сократиться в два раза.
К слову, распоряжение снизить уровень бедности к 2024 дал Путин ещё в 2018 году. К сожалению, несмотря на заявления чиновников, количество бедных россиян с того времени только росло.
Впрочем, на программе Познера вскрылись и более решительные шаги в сторону социальной справедливости. Так, выяснилось, что в правительстве рассматривается вопрос о повышении ставки НДФЛ для богатых слоёв населения.