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Каламбур Трампа насчёт Covid-19 оскорбил Китай

Сегодня, 16:50

Американский президент смог приплести к коронавирусу кунг-фу.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

 
Президент США Дональд Трамп в очередной раз вызвал гнев американских правозащитников. На встрече с избирателями в городе Талса (штат Оклахома) политик переиначил название вируса Covid-19.

«У этой болезни самое большое количество названий в истории. Я могу вспомнить kung flu и еще порядка 19 названий», — сказал президент.

Трамп как бы соединил каламбуром название китайского боевого искусства (kung fu) и слова «flu» (англ. «грипп»).

Американские правозащитники тут же возмутились, сказав, что такое сравнение может вызвать волну ненависти к американцам азиатского происхождения. Впрочем, их опасения не удивительны — Штаты сейчас окутаны движением Black lives matter, во многих городах идут беспорядки на почве расовых конфликтов.

Впрочем, это не первый раз, когда Трамп подобным образом оскорбил Китай. Он уже называл коронавирус «китайским вирусом», что также вызывало гнев защитников гражданских свобод.


Владимир Сотников

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