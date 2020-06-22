Пассажирский самолёт МС-21 испытали в режиме аварийного полёта

От редактора

Пассажирский самолёт МС-21 испытали в режиме аварийного полёта

Авиалайнер 2 часа находился в воздухе с отключённым двигателем.

Сюжеты:

Продолжительность жизни зависит от скорости накопления генетических мутаций Врачи объяснили, почему с «аллергией на солнце» опасно загорать Люди начали болеть корью с VI века до н.э. из-за контакта с зараженным скотом В России разрабатывают метод кодирования 6G-сетей В ДНК ирландского вельможи обнаружили следы инцеста первой степени У всех профессиональных футболистов есть скрытые травмы, но это не влияет на их игру Спирт делает червей менее привлекательными друг для друга Блондины живут дольше и болеют меньше, чем брюнеты и шатены Мороженое научились создавать с помощью углекислого газа Пластиковые дожди могут нанести вред легким человека Ученые определили характер людей, скупавших туалетную бумагу в марте Геи, бисексуалы и лесбиянки более добросовестны, чем гетеросексуалы
Главная страница | Политика | РЛС «Балхаш» выходит из российской Системы предупреждения о ракетном нападении

РЛС «Балхаш» выходит из российской Системы предупреждения о ракетном нападении

Сегодня, 16:24

Премьер Михаил Мишустин поддержал денонсацию соглашения с Казахстаном.

http://mil.ru/
Фото: Mil

Казахстанская радиолокационная станция «Балхаш» выходит из российской СПРН (системы предупреждения о ракетном нападении). Документ был подписан премьер-министром и уже выложен на официальный сайт правовой информации.

Впрочем, даже «Балхаш» построен отчасти российскими специалистами — в его состав входит станция «Днепр». Но Россия не так давно построила новую РЛС «Воронеж-М», расположенную под Орском. И станция полностью готова к работе. Поэтому на её «плечи» возложат нагрузку по мониторингу неба, вместо «Балхаш». Хотя соглашение по пользованию «Балхаш» было подписано 2 декабря 2014 года на 5 лет, причём срок на 3 года автоматически продлялся, его в этом году решили отменить.

РФ не за чем пользоваться «иностранными» РЛС, если есть собственноручно построенная станция на своей территории. Да и никаких договоров за её пользование не нужно заключать.


Святослав Суздальский

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Главные киноновинки Disney появятся в России с июля
Главные киноновинки Disney появятся в России с июля

В течение года ожидается 12 премьер.

Школьники в России получат аттестаты без сдачи экзаменов
Школьники в России получат аттестаты без сдачи экзаменов

Мишустин заявил, что 9 и 11 классам не придётся проходить проверку знаний.

«Газпрому» предстоит вернуть Польской PGNiG 1,5 млрд долларов до 1 июля
«Газпрому» предстоит вернуть Польской PGNiG 1,5 млрд долларов до 1 июля

Такова сумма переплаты за российский газ согласно с Ямальским контрактом 1996 года.

Самое интересное
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости