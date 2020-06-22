РЛС «Балхаш» выходит из российской Системы предупреждения о ракетном нападении

Премьер Михаил Мишустин поддержал денонсацию соглашения с Казахстаном.

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Казахстанская радиолокационная станция «Балхаш» выходит из российской СПРН (системы предупреждения о ракетном нападении). Документ был подписан премьер-министром и уже выложен на официальный сайт правовой информации.

Впрочем, даже «Балхаш» построен отчасти российскими специалистами — в его состав входит станция «Днепр». Но Россия не так давно построила новую РЛС «Воронеж-М», расположенную под Орском. И станция полностью готова к работе. Поэтому на её «плечи» возложат нагрузку по мониторингу неба, вместо «Балхаш». Хотя соглашение по пользованию «Балхаш» было подписано 2 декабря 2014 года на 5 лет, причём срок на 3 года автоматически продлялся, его в этом году решили отменить.

РФ не за чем пользоваться «иностранными» РЛС, если есть собственноручно построенная станция на своей территории. Да и никаких договоров за её пользование не нужно заключать.

Святослав Суздальский