69% опрошенных американцев не знают дату окончания Второй Мировой войны

Опрос проводился «Sputnik. Мнения».

Фото: Publicdomainpictures

«Sputnik. Мнения» провели опрос 22 июня среди американцев. Темой была дата окончания Второй мировой войны. В ряде западных стран датой окончания войны считается 8 мая. Впрочем, опрос показал, что 69% опрошенных американцев либо не знают, какой праздник в этот день, либо неверно отмечают день завершения войны.

Из других ответов выяснилось, что 77% опрошенных считают, что главным противником США во Второй мировой войне является Германия, 11% таковым считают Россию, а 5% — Китай. А каждый десятый американец даже никогда не слышал о Холокосте.

«Sputnik. Мнения» воспользовались услугами французской компанией IFop. Опрашивали они свыше тысячи американцев старше 18 лет.

Святослав Суздальский