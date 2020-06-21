Пассажирский самолёт МС-21 испытали в режиме аварийного полёта

От редактора

Пассажирский самолёт МС-21 испытали в режиме аварийного полёта

Авиалайнер 2 часа находился в воздухе с отключённым двигателем.

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Путин: Почти всегда ночую в Кремле из-за работы

Сегодня, 15:53

Президент рассказал в интервью, как проходит его рабочий день.

Накануне выхода фильма «Россия. Кремль. Путин», телеканал «Россия 1» подогревает интерес отрывками. Выйдет сам фильм 21 июня в 22:00 по Москве. Президент Российской Федерации рассказал: «почти всегда ночую в Кремле из-за работы». Из-за объёмов приходится задерживаться и до двух часов ночи, и чтобы не тратить время на путешествие, Путин отдыхает в специальной комнате для отдыха.

Путин даже провёл съёмочную группу телеканала во второй малый кабинет – он его использует для работы с документами. И, по словам президента, операторы «России 1» стали первыми, кто посетил этот кабинет. Здесь же Владимир Владимирович держит портрет своего отца, снятом во время службы на подлодке в Севастополе.

Несмотря на загруженный график, президент рассказал, что он редко видит внуков, поэтому они звонят ему на работу. О потомках напоминают их различные рукотворные поделки, хранящиеся в его комнате отдыха.


Святослав Суздальский

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