Японский премьер отказался лететь в Россию на Парад Победы

Синдзо Абэ сослался на сложную эпидемиологическую ситуацию в мире.

Японский премьер-министр Синдзо Абэ не будет присутствовать на Параде Победы в российской столице. Он отказался лететь в Россию. Премьер объяснил такое решение осторожностью, связанной с мировой пандемией. Данную информацию опубликовало издание ТАСС, сославшись на МИД Японии.

Советник департамента Европы в японском международном ведомстве Хидэки Уяма, выступая в парламенте, подтвердил отказ Синдзо Абэ на приглашение посетить Парад Победы в Москве. По словам министра иностранных дел Тосимицу Мотэги, если приглашения получат японские дипломаты в России, они посетят мероприятие.

На 9 Мая Синдзо Абэ собирался прибыть в Россию. В его планы входило посещение парада на Красной площади и беседа с президентом РФ по поводу Курильских островов. Из-за вспышки коронавируса визит не состоялся. Не будет на мероприятии и чешского лидера Милоша Земана. А вот глава Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение с Кремля, и подтвердил своё присутствие на Параде Победы 24 июня.

Антон Жилин