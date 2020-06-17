Младший брат Асада отказался подчиняться российским военным

Командир Республиканской гвардии Сирии не хочет оставлять занятые КПП.

Младший брат президента Сирии Махер Асад отказался выполнять указания российских командиров, и не покинул место дислокации. Он вместе с Республиканской гвардией и танковой дивизией продолжает контролировать различные районы государства. Об этом сообщает арабское издание Asharq Al-Awsat.

В подчинении брата Башара Асада находится 4-я бронетанковая элитная дивизия и Республиканская гвардия. Присутствие его войск на важных участках республики не входит в планы вооружённых сил России. Они настояли, чтобы Махер Асад с войсками оставил все КПП, и вернулся в столицу. Однако командующий отказался подчиняться российским военным.

Аналитики отмечают, что Россия хочет передать важные стратегические дороги и объекты Сирии под контроль лояльных к себе подразделений. Политические взгляды Махера Асада относят к проиранским, а не пророссийским. Поэтому он вступил в конфронтацию.

В конце мая Башар Асад испытал проблему с другим своим родственником. Двоюродный брат сирийского президента Рами Махлуф раскритиковал режим Асада. Это произошло после того, как лидер Арабской республики решил взыскать с кузена $230 млн налогов. Критику Башара Асада подхватили и другие братья. По мнению многих международных экспертов и журналистов, семейные проблемы могут негативно сказаться на дальнейшем правлении президента.

Смелое предположение выдвинул аналитик Элайджа Манье. По его словам, Иран будет бороться за влияние в Сирии, так как на территории этого государства собирается вести войну с Израилем. Поэтому поведение Махера Асада с российскими военными выглядит логичным.

Антон Жилин