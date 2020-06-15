Макрона не пригласили на парад Победы в Москву 24 июня

Вопрос о визите Президента Франции остается на повестке дня в МИД.

Макрон не приедет в Москву на парад Победы, перенесенный на 24 июня. По словам представителя Елисейских полей, Президента Франции не пригласили на торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее, глава МИД Александр Грушко заявил на заседании комитета Совета Федерации, что они работают над приездом Макрона в Россию, возможно, это будет очень скоро. Сроки визита французского лидера пока не известны.

Напомним, что изначально парад Победы должен был пройти 9 мая. Владимир Путин из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией перенес торжественное мероприятие на 24 июня. В этот день 75 лет назад по Красной площади прошел парад победителей над немецко-фашистскими захватчиками. Он длился больше двух часов под проливным дождем. Командовал парадом в 1945 году маршал, дважды герой Советского Союза Константин Рокоссовский.

Ветераны помнят сотни вражеских знамен, брошенных к подножию Мавзолея. Это был триумф советского народа. Красная армия освободила всю Европу от нацизма и заплатила за победу гибелью более десяти миллионов человек.