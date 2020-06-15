Сюжеты:

Блондины живут дольше и болеют меньше, чем брюнеты и шатены Мороженое научились создавать с помощью углекислого газа Пластиковые дожди могут нанести вред легким человека Ученые определили характер людей, скупавших туалетную бумагу в марте Геи, бисексуалы и лесбиянки более добросовестны, чем гетеросексуалы Белок BAM15 помог мышам похудеть без диеты Помогающий бороться с вирусами белок блокирует восстановление легких Яйцеклетки женщины могут игнорировать некоторые неидентичные сперматозоиды Почему без подготовки нельзя определить болезнь по кашлю Люди способны впадать в «зимнюю спячку» в тяжелые периоды Влияние I и II группы крови на форму заболевания COVID-19 выяснили медики В Краснодарском крае отменяют пропускной режим на междугородние поездки
Главная страница | Политика | Макрона не пригласили на парад Победы в Москву 24 июня

Макрона не пригласили на парад Победы в Москву 24 июня

Сегодня, 14:42

Вопрос о визите Президента Франции остается на повестке дня в МИД.

Макрон не приедет в Москву на парад Победы, перенесенный на 24 июня. По словам представителя Елисейских полей, Президента Франции не пригласили на торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее, глава МИД Александр Грушко заявил на заседании комитета Совета Федерации, что они работают над приездом Макрона в Россию, возможно, это будет очень скоро. Сроки визита французского лидера пока не известны.

Напомним, что изначально парад Победы должен был пройти 9 мая. Владимир Путин из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией перенес торжественное мероприятие на 24 июня. В этот день 75 лет назад по Красной площади прошел парад победителей над немецко-фашистскими захватчиками. Он длился больше двух часов под проливным дождем. Командовал парадом в 1945 году маршал, дважды герой Советского Союза Константин Рокоссовский.

Ветераны помнят сотни вражеских знамен, брошенных к подножию Мавзолея. Это был триумф советского народа. Красная армия освободила всю Европу от нацизма и заплатила за победу гибелью более десяти миллионов человек.


Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
С 15 июня в Подмосковье откроют автошколы и музеи
С 15 июня в Подмосковье откроют автошколы и музеи

О поэтапном ослаблении ограничений рассказал губернатор области.

С 1 июля в Крыму ждут россиян на отдых
С 1 июля в Крыму ждут россиян на отдых

Об этом заявил глава Республики Сергей Аксёнов.

Франция испытала баллистическую ракету в День России
Франция испытала баллистическую ракету в День России

Военные эксперты считают, что это была новейшая М51.3.

Самое интересное
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости