Европа не торопится открывать границы для россиян

Россия не попала в список третьих стран, сообщает ассоциация туроператоров.

Евросоюз не торопится открывать границы для россиян из-за высокого количества новых заболевших COVID-19. В данной ситуации, Европейские страны, даже те, кто живет туризмом, не готовы принимать туристов из России, сообщили в АТОР.

Создан список третьих стран, для которых откроются европейские границы с 1 июля. Сербия, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Косово, Черногория вошли в него в связи с тем, что распространение пандемии у них меньше или на таком же уровне, как в Европе, сообщают в ассоциации.

Границы России остаются закрытыми, дату открытия не называют. В Евросоюзе считают, что они вряд ли откроются до 1 июля и это не соответствует принципам взаимности. Финляндия перенесла открытие своих границ для россиян на 14 июля. Несмотря на то, что только один регион Лаппеенранта в Финляндии из-за отсутствия российских гостей ежедневно теряет более миллиона евро.

Напомним, что на сегодняшний день по последним данным Роспотребнадзора, заболели коронавирусом в России всего 528?964 человека, 280?050 смогли справится с COVID-19. За минувшие сутки выявлено 8?835 новых случаев заболевания, излечившихся — 5?409 человек.

РФ по-прежнему занимает третье место в международной статистике. Вчера Президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что Россия выходит из эпидемии уверенно и с минимальными потерями.