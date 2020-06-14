Японцы оценили слова Путина о Курильских островах

Россия не возвращает острова из-за США, считают читатели Yomiuri shimbun.
Японские пользователи сети оценили слова Путина о Курильских островах. Большинство читателей считают, что Россия никогда не вернет «северные земли» из-за дружбы Японии и Америки. «Нужно прекратить экономическую поддержку России на данном этапе», — считает uno. Некоторые комментаторы сетуют на то, что нужно было раньше договариваться в отношении Курил с Ельциным.
Другие пользователи интернета признают, что у Японии нет такой военной мощи, чтобы отнять у России острова силой.
Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с корреспондентом Новостного агентства «Харьков» отметил, что вариант попытки военного захвата Японией Курильских островов Генеральным штабом РФ рассматривается уже давно и с 2001 года там создают соответствующие укрепления:
Напомним, в Японии возвращение «северных территорий», является национальной идеей.