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Японцы оценили слова Путина о Курильских островах

Сегодня, 18:18

Россия не возвращает острова из-за США, считают читатели Yomiuri shimbun.

В японской газете появились цитаты выступления Владимира Путина перед россиянами 12 июня в День России. Президент заявил, что территории «от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных арктических морей до Севастополя и Крыма» — это Родина российского народа.

Японские пользователи сети оценили слова Путина о Курильских островах. Большинство читателей считают, что Россия никогда не вернет «северные земли» из-за дружбы Японии и Америки. «Нужно прекратить экономическую поддержку России на данном этапе», — считает uno. Некоторые комментаторы сетуют на то, что нужно было раньше договариваться в отношении Курил с Ельциным.

«На островах все создано для жизни россиян. С чего сейчас России возвращать острова, если Япония не может разобраться с Южной Кореей», — пишет sev.

Другие пользователи интернета признают, что у Японии нет такой военной мощи, чтобы отнять у России острова силой.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с корреспондентом Новостного агентства «Харьков» отметил, что вариант попытки военного захвата Японией Курильских островов Генеральным штабом РФ рассматривается уже давно и с 2001 года там создают соответствующие укрепления:

«На Курильских островах есть все необходимое для отражения любых мощных десантов. С 2001 года эта работа активно велась».

Напомним, в Японии возвращение «северных территорий», является национальной идеей.


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