Он проявляется в профессионализме, уверен официальный представитель МИД РФ.

В честь наступившего Дня России Мария Захарова приняла участие в онлайн-акции для юнармейцев. В ходе мероприятия представитель МИД отметила, что патриотизм — это «не только любовь к стране».

Захарова объяснила своё понимание патриотизма двумя аспектами — любовью к атрибутам своего государства, и ответственному отношению к собственной работе. В понимании Захаровой, «искреннее служение» является дополнением к «другому измерению» патриотизма, отметила официальный представитель.

Мария Захарова подчеркнула, что упорный труд, и служение одинаково полезны и важны на любой должности, и в любом статусе. Стоит отметить, что её карьера является ярким тому доказательством. Так, недавно указом Президента Марии Захаровой был присвоен высший дипломатический ранг.

Напомним, акция «Я люблю Россию» приурочена к Дню России. 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете России, а через 12 лет в новом Трудовом кодексе утвердили официальное название праздника.

Дмитрий Кошевой