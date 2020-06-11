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The National Interest: «Князь Владимир» станет важной частью модернизации флота РФ

Сегодня, 16:12

Американский журнал отметил и серьёзную огневую мощь подлодки.

В США журнал The National Interest заявил, что подлодка «Князь Владимир» станет серьёзной частью модернизации флота РФ. Это уже 4 поколение подводных ракетных крейсеров. Отличается меньшим шумом, усовершенствованной маневренностью и современным вооружением.

Головная подлодка «Юрий Долгоругий» относится к проекту 955 «Борей», а все другие субмарины были спроектированы и созданы в 1980 годах. В 2020 их содержать и модернизировать намного дороже. И вот «Князь Владимир» проекта 955А «Борей-А» поддержит подводные силы Северного Флота РФ. В конце прошлого года на испытаниях выявили ряд проблем, сейчас их выявили и субмарина прошла майские испытания. Андреевский флаг планируют поднять 12 июня.


Святослав Суздальский

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