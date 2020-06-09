Пушков жестко ответил американскому ученому на высказывание о расизме в России

Факт, что историк Эдди Глод афроамериканец, не дает права ему «нести всякую чушь», считает Алексей.

Эдди С. Глод профессор религии и афро-американских исследований в Принстонском университете в разговоре с журналистами журнала Spiegel заявил, что попытки политиков прекратить погромы и беспорядки в США против расизма говорят о «предсмертных хрипах умирающей старой Америки». Также он отметил, что такие же проблемы существуют в Европе и России.

Пушков на эту фразу отреагировал с негодованием.

«Расизм наблюдается не у нас, а в США. Вот пусть они там и разбираются с этим. А то все каким-то боком пытаются нас приплести», — жестко ответил он американскому ученому на высказывание о расизме в России в Twitter.

То, что Глод является темнокожим, не дает ему никакого права «нести всякую чушь», заявил Пушков.

Напомним, что Джордж Флойд, темнокожий гражданин США, который погиб в мае от рук белых полицейских. Он пытался расплатиться в магазине фальшивыми деньгами. В ходе задержания один из блюстителей порядка прижал ему шею своим коленом к земле и держал в таком положении более 8 минут. Когда приехала скорая, Флойд уже умер. Полицейский был арестован, ему предъявили обвинение в непредумышленном убийстве с применением силы.

Видео гибели мужчины распространились в сети и в США начались погромы, беспорядки и серия «протестов Джорджа Флойда» против расизма, беспредела в отношении темнокожих граждан.

Во время протестов задержано более 1350 американцев, погибло 11 человек.

На эту ситуацию отреагировал президент Трамп, он приказал срочно разобраться с беспорядками и прислать ему отчёт о происшествии.

Брат убитого призвал людей быть более мирными и прекратить беспорядки.