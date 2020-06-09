Пушков жестко ответил американскому ученому на высказывание о расизме в России

Факт, что историк Эдди Глод афроамериканец, не дает права ему «нести всякую чушь», считает Алексей.
Эдди С. Глод профессор религии и афро-американских исследований в Принстонском университете в разговоре с журналистами журнала Spiegel заявил, что попытки политиков прекратить погромы и беспорядки в США против расизма говорят о «предсмертных хрипах умирающей старой Америки». Также он отметил, что такие же проблемы существуют в Европе и России.
Пушков на эту фразу отреагировал с негодованием.
То, что Глод является темнокожим, не дает ему никакого права «нести всякую чушь», заявил Пушков.
Напомним, что Джордж Флойд, темнокожий гражданин США, который погиб в мае от рук белых полицейских. Он пытался расплатиться в магазине фальшивыми деньгами. В ходе задержания один из блюстителей порядка прижал ему шею своим коленом к земле и держал в таком положении более 8 минут. Когда приехала скорая, Флойд уже умер. Полицейский был арестован, ему предъявили обвинение в непредумышленном убийстве с применением силы.
Видео гибели мужчины распространились в сети и в США начались погромы, беспорядки и серия «протестов Джорджа Флойда» против расизма, беспредела в отношении темнокожих граждан.
Во время протестов задержано более 1350 американцев, погибло 11 человек.
На эту ситуацию отреагировал президент Трамп, он приказал срочно разобраться с беспорядками и прислать ему отчёт о происшествии.
Брат убитого призвал людей быть более мирными и прекратить беспорядки.