Технический эксперт назвал суд по делу МН17 посмешищем

США отказались показать секретные фото с запуском ракеты.

Суд по делу МН17 сказал, что США не предоставили фотоподтверждений того, что пассажирский самолёт обстреливали. Фото видел только прокурор Нидерландов. Он озвучил серийный номер ракеты «Бук», сбившей самолёт.

Независимый технический эксперт Юрий Антипов назвал процесс посмешищем. Он говорит, что отказ предоставления доказательств свидетельствует лишь об отсутствии таковых.

«После отказа показать снимки суд превращается в посмешище, очевидное всем. Против козырей у оппонентов за душой остались только бескозырные шестерки», – прокомментировал Антипов в Facebook.

В качестве доказательств также использовали СМИ: в одном из интервью предполагаемый виновник Стрелков заявлял, что слышал о суде и о том, что его подозревают. Помимо этого, прокурор Тейс Бергер сообщил, что был обнаружен осколок ракеты «Бук», но где остальные осколки – неизвестно.

Ангелина Соколовская