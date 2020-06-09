Российские военные в Сирии без проблем обошли американский блокпост

От редактора

Российские военные в Сирии без проблем обошли американский блокпост

Броневики РФ на полном ходу и «впритирку» прошли рядом с автомобилями США.

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Российские военные в Сирии без проблем обошли американский блокпост

Сегодня, 09:51

Броневики РФ на полном ходу и «впритирку» прошли рядом с автомобилями США.

Военные США часто стараются задержать российские патрули, движущиеся по утверждённому маршруту. Раньше блокирование удавалось, а вот сейчас — не вышло. Российские военные ювелирно прошли американский блокпост: разогнавшись и практически идя на таран автомобилей. Впрочем, можно считать, что подобные блокировки у них в ходу и применяются они друг против друга.

Но примечателен здесь факт того, что военные в Сирии наконец-то без проблем для себя обошли американскую преграду. И даже автомобили не поцарапали ни себе, ни другим. Хотя судя по видео в Twitter, российские броневики были повреждены ещё до «встречи». Предполагается, что повреждения были получены во время службы в регионах под контролем турецких боевиков.


Святослав Суздальский

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