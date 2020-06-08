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Путин присвоил Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла

Сегодня, 14:24

Эксперты связывают смену дипломатического звания с новой должностью.

Как сообщает ТАСС, сегодня Президент Владимир Путин присвоил Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла. Сегодня был опубликован соответствующий приказ.

Повышение звания стало первым с 2017 года, когда Захарова стала чрезвычайным и полномочным посланником первого класса. Мария Захарова занимает должность директора департамента информации и печати МИД РФ с августа 2015 года, где ранее являлась заместителем.

По мнению экспертов, новое дипломатическое звание может предвещать смену должности Марии Захаровой. Стоит отметить, что ранг чрезвычайного и полномочного посла, среди прочего, присваивается лицам, занимающим должности министра иностранных дел, посла в иностранном государстве, или постоянного представителя России при международной организации.

Напомним, Мария Захарова начала карьеру в редакции журнала «Дипломатический вестник», куда попала после окончания МГИМО. После этого Захарова возглавляла департамент мониторинга СМИ, и руководила отделом в департаменте информации и печати. В 2017 году дипломат впервые удостоилась государственной награды — в Кремле Владимир Путин вручил Марии Захаровой орден Дружбы.


Дмитрий Кошевой

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