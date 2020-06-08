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Сириец рассказал о принуждении боевиков к сотрудничеству с британской разведкой

Сегодня, 13:05

Спецслужбы Великобритании интересовались военной инфраструктурой РФ, отметил Мухаммед Хусейн.

Бывший участник террористической группировки «Исламское государство»* (запрещённая в РФ организация) поделился с российскими СМИ тонкостями сотрудничества террористов со спецслужбами. Сириец рассказал о принуждении боевиков к сотрудничеству с британской разведкой.

Мухаммед Хусейн Сауд, состоявший в ИГ* отметил, что сирийским боевикам поручали сбор информации о военной инфраструктуре российских сил в регионе. Самого Хусейна завербовали после возвращения в Пальмиру. Британские спецслужбы нашли сирийца у границы с Иорданией, где расположена база ВС США.

«Задание — фотографировать важные объекты сирийской разведки, российской и сирийской армий», — передаёт слова бывшего боевика ТАСС. Также Хусейн рассказал, что полученные снимки следовало отправлять через интернет. По его словам, британцев интересовала информация об охране важных объектов, чтобы установить возможность совершения теракта.

В своём рассказе Мухаммед Хусейн коснулся и темы сотрудничества с ИГ*. Группировка угрозами склоняла население страны к сотрудничеству, отметил сириец. «Либо вы будете работать с нами, либо мы будем отрезать головы», передал слова представителей террористов Хусейн. Его «зарплата» в ИГ* составляла 300$, а деньги на неё руководство группировки получало у американцев, отметил сириец.


* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
Дмитрий Кошевой

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