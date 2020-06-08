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Британский политик назвал Германию предателем Европы из-за «Северного потока-2»

Сегодня, 11:44

Берлин вызывал негодование у соседей из-за согласился на сооружение газопровода ради выгодных расценок на газ.

Британский политик Даниэл Кавчинский возмущён политикой Берлина касательно немецкого участия в проекте «Северный поток-2». Парламентарий назвал Германию предателем в глазах Европы, потому что считает, что российский план по сооружению газовой линии не должен быть реализован.

«Сложно переоценить масштаб предательства, которое представляет этот газопровод. Германия является членом НАТО и по обязательствам (на бумаге) призвана защищать континент от возможного вмешательства и влияния России», — заявил Даниэл Кавчинский.

Также британский политик считает, что Германия среди других стран Европы больше всех подвержена влиянию России, потому что видит в немецкой «промышленной мощи» привязанность к российской энергетике. Кавчинский призвал британский Парламент инициировать решение по закрытию российского газового проекта «Северный поток» на территории стран Европы. Он считает, что вышедшая из Евросоюза Великобритания должна взять на себя обязанности, чтобы «покончить с проектом раз и навсегда» и для этого поддержать американские санкции в отношении России.

«Мы обязаны ради наших союзников по НАТО, в особенности тех, кто находится на передовой в Восточной Европе, вернуть контроль над внешней политикой», — аргументировал свои слова Даниэль Кавчинский.

Ирен Громова

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