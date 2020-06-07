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Скрипали сменили имена и переехали в Новую Зеландию

Сегодня, 14:44

Об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на источники в правительстве.

Неожиданные изменения в «деле Скрипалей» анонсировали британские журналисты. По данным таблоида The Sunday Times, «отравленные» Скрипали сменили имена и переехали в Новую Зеландию.

Авторы материала пишут, что бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль вместе с дочерью Юлией получил материальную помощь для обустройства на новом месте. При этом, британские журналисты не раскрывают источник информации, ссылаясь на неназванных «инсайдеров в правительстве».

Стоит отметить, что после выписки из больницы Скрипали жили на конспиративной квартире, которую охраняли сотрудники британской разведки МИ-5.

Напомним, бывший разведчик с дочерью были найдены в бесчувственном состоянии в Солсбери весной 2018 года. В результате расследования британская сторона пришла к выводу, что бывшего сотрудника спецслужб с дочерью отравили веществом А-234 класса «Новичок». Несмотря на то, что место производства «Новичка» из Солсбери не удалось установить, британцы обвинили в случившемся Россию.


Дмитрий Кошевой

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