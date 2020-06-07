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Сирийские лётчики исполнили «бреющий» полёт на вертолёте Ми-25

Сегодня, 10:14

Экстремальный пролёт над полосой попал на видео.

Сирийские ВВС продемонстрировали мастерство пилотирования. На вертолёте Ми-25 лётчики исполнили опасный «бреющий» полёт над взлётной полосой. Кадры с пролётом опубликованы в Twitter.

Лётчики ВВС Сирии отрабатывают полёты на предельно малых высотах (ПМВ). Такой вариант позволяет подойти максимально близко к противнику. При этом вражеские ПВО остаются бессильными. «Бреющий» полёт не позволяет распознать вертолёт или самолёт заранее. Данную тактику используют также при патрулировании местности.

На видео видно, как Ми-25 сирийских ВВС снижается при подлёте к взлётно-посадочной полосе аэродрома Блай в Дамаске. Но машина не садится, а продолжает движение параллельно земле. Высота при этом составляет около 3 метров. В конце вертолёт снова поднимается в небо. Такая фигура пилотажа выглядит эффектнее у вертолётчиков, так как самолёты не могут лететь настолько низко.



Вертолёт Ми-25 является экспортной версией советского Ми-24. «Крокодил», как его прозвали в народе, принимал активное участие во многих конфликтах, включая войну в Афганистане и Чечне. Вертолёт считается массовым. По распространению в мире он уступает только американскому «Апачи».


Антон Жилин

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