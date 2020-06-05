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Чехия объявила персонами нон-грата двух дипломатов России из-за дела о яде

Сегодня, 17:04

Якобы они угрожали чешским политикам отравлением рицином.

Чехия объявила персонами нон-грата двух дипломатов России. Они обязаны покинуть страну из-за дела о яде – рицине. Как утверждают чешские власти, россияне угрожали отравить муниципальных чиновников этим веществом.

Как пишет издание Ceskenoviny.cz, премьер-министру Андрею Бабишу и министру иностранных дел Томашу Петржичеку пришлось принять такое решение из-за конфликта в российском посольстве, в результате которого появились ложные заявления об угрозе России чешским чиновникам муниципалитета отравляющим веществом - рицином.

Сам Бабиш на пресс-конференции заявил, что из-за дела о яде и принятых в связи с этим мер, нанесён ущерб чешско-российским отношениям. Также политик отметил, что инцидент с ядом вынудил чешские силы безопасности работать сверхурочно.

Петржичек в свою очередь подчеркнул, что его ведомство не намерено было предавать дело о яде огласке, но из-за реакции России у него не было выбора, кроме как объявить двух дипломатов персонами нон-грата.


Шура Альтшуль

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