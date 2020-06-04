Китай отнимет у Трампа шансы на победу в осенних выборах

На это указывает отказ Китая от импорта американской сельхозпродукции.

В агентстве Bloomberg и ряде азиатских изданий появилась информация, что китайские государственные компании получили приказ приостановить импорт из США сельхозпродукции. Если это произойдёт, Дональд Трамп лишится единственной победы на «китайском фронте» и автоматически станет политиком, который обманул главные надежды своих избирателей.

Очевидно, это нанесёт непоправимый ущерб репутации Трампа и во внешней политике, и во внутренней. Во-первых, торговая война с Китаем не приносит прибыли американским корпорациям и даже не увеличивает объёмы экспорта, то есть не расширяет зоны влияния. Поэтому соглашение Дональда с Си Цзиньпином могло бы показать, что «трамповские методы» работают и это заставило бы американских бизнесменов признать его стратегию правильной. Но после того, как Китай практически «аннулировал» единственную победу Трампа, отказавшись от импорта, о правильности методов и внешнеполитических стратегий главы Соединенных Штатов Америки уже и речи быть не может.

Во внутренней политике Дональд также терпит поражение. На фоне массовых беспорядков в США и расовых проблем, срыв экспорта сельскохозяйственной продукции и связанные с ним экономические потери вряд ли обеспечат Трампу поддержку избирателей, ядро которых составляли фермеры и сельхозпроизводители.

Пекин прекрасно понимает последствия отказа от импорта сельхозпродукции США для президентских выборов и намеренно расставил ловушку, согласившись на предложение Дональда. Ведь Китай и до соглашения импортировал эти товары, так что фактически ничего не изменилось, а Трамп был слишком занят беспорядками в США, из-за чего не заметил ловушку. Поэтому отказ Китая от соглашения отнимет у действующего президента шансы на победу в осенних выборах.

В своём твиттере Трамп прямо заявил: «Китай ведет массированную дезинформационную кампанию, потому что они отчаянно хотят, чтобы сонный Джо Байден выиграл президентскую гонку, чтобы они могли продолжать грабить Соединенные Штаты, как они делали это десятилетиями, пока не появился я!»

Таким образом, Дональд не скрывает своих опасений и уже выдвигает обвинения в адрес Китаю за вмешательство в президентские выборы.

Шура Альтшуль