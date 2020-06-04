Китай отнимет у Трампа шансы на победу в осенних выборах

На это указывает отказ Китая от импорта американской сельхозпродукции.
В агентстве Bloomberg и ряде азиатских изданий появилась информация, что китайские государственные компании получили приказ приостановить импорт из США сельхозпродукции. Если это произойдёт, Дональд Трамп лишится единственной победы на «китайском фронте» и автоматически станет политиком, который обманул главные надежды своих избирателей.
Очевидно, это нанесёт непоправимый ущерб репутации Трампа и во внешней политике, и во внутренней. Во-первых, торговая война с Китаем не приносит прибыли американским корпорациям и даже не увеличивает объёмы экспорта, то есть не расширяет зоны влияния. Поэтому соглашение Дональда с Си Цзиньпином могло бы показать, что «трамповские методы» работают и это заставило бы американских бизнесменов признать его стратегию правильной. Но после того, как Китай практически «аннулировал» единственную победу Трампа, отказавшись от импорта, о правильности методов и внешнеполитических стратегий главы Соединенных Штатов Америки уже и речи быть не может.
Во внутренней политике Дональд также терпит поражение. На фоне массовых беспорядков в США и расовых проблем, срыв экспорта сельскохозяйственной продукции и связанные с ним экономические потери вряд ли обеспечат Трампу поддержку избирателей, ядро которых составляли фермеры и сельхозпроизводители.
Пекин прекрасно понимает последствия отказа от импорта сельхозпродукции США для президентских выборов и намеренно расставил ловушку, согласившись на предложение Дональда. Ведь Китай и до соглашения импортировал эти товары, так что фактически ничего не изменилось, а Трамп был слишком занят беспорядками в США, из-за чего не заметил ловушку. Поэтому отказ Китая от соглашения отнимет у действующего президента шансы на победу в осенних выборах.
Таким образом, Дональд не скрывает своих опасений и уже выдвигает обвинения в адрес Китаю за вмешательство в президентские выборы.