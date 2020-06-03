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Американский The Drive назвал бомбардировщики В-1В проблемой для ВМФ России

Сегодня, 09:09

ВВС США провели учения в Черном море по запуску ракет, предназначенных для поражения надводных целей.

Министерство обороны России заявило, что отечественные ПВО засекли B-1B над Черным и Балтийским морями. Командование отдало приказ поднять истребители Су-27П и Су-30СМ, чтобы сопровождать американские бомбардировщики на безопасном расстоянии, пока В-1В не изменят курс.

Американский The Drive назвал бомбардировщики В-1В Lancer проблемой для ВМФ России. Поводом для заявления стала отработка ВВС США совместно с другими странами, включая Украину, запуска ракет AGM-158 Long Range Anti-Ship Missile для уничтожения условного противника. Автор статьи считает, что демонстрация возможностей США и союзников «представляют значительную проблему для ВМФ России». Также The Drive назвал отправку B-1B в Черное море «очевидным сигналом» для России.

Американские ВВС не впервые проводят учения возле российских границ. В Москве отметили, что подобные действия не способствуют развитию доверительных отношений между странами. В Кремле в очередной раз призвали США отказаться от учений у границ России, но Вашингтон ответил отказом.


Шура Альтшуль

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