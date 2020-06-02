В турецком истребителе TF-X глава ФСВТС увидел конкурента Су-57

Оба самолёта могут в будущем бороться на мировом рынке.

У российского истребителя нового поколения может появиться конкурент из Турции. Су-57 и турецкий TF-X в будущем претендуют на признание мировым рынком. Данное мнение озвучил Дмитрий Шугаев, являющийся главой Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

В турецком истребителе TF-X Шугаев увидел достойного конкурента Су-57.

«Уже сегодня нельзя исключать возможности, что в перспективе, когда турецкие партнёры создадут свой TF-X и вместе с нашим Су-57 они выйдут на мировой рынок, обе машины могут конкурировать», - сообщил глава ФСВТС.

Он добавил, что российская сторона не боится честной конкурентной борьбы и всегда готова в ней поучаствовать.

Как и Су-57, турецкий TF-X является истребителем пятого поколения. Его разработкой занимается государственная аэрокосмическая компания, при участии иностранных партнёров. По плану правительства Турции, новый самолёт заменит американские F-16. По словам Дмитрия Шугаева, Россия готова посодействовать турецким партнёрам в создании TF-X. «Мы могли бы оказать технологическое содействие, учитывая наш опыт в разработке новейшей техники», - объяснил глава ФСВТС.

Антон Жилин