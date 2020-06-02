Рогозин назвал Ельцина предателем и националистом, а потом стёр сообщение

От редактора

Рогозин назвал Ельцина предателем и националистом, а потом стёр сообщение

Глава «Роскосмоса» считает, что СССР был великой державой при Сталине.

Египетский журналист назвал новость о потоплении турецкого фрегата фейком

Мнение

Египетский журналист назвал новость о потоплении турецкого фрегата фейком

Мохаммад аль-Кинани сомневается, что судно под названием «Мурад Бей» вообще существует.

Ростовские виноделы отказываются от лица Бузовой на этикетках

Мнение

Ростовские виноделы отказываются от лица Бузовой на этикетках

Низкие продажи сорта «Buzwine» заставили производителя пересмотреть политику.

Сюжеты:

В MIT создали «мягких» роботов, способных собирать чипсы Физики знают, как создать вещество из света Отсутствие реальных запасов нефти провоцирует ежегодный рост цен на автомобильное топливо СМИ: Государственные пособия в размере МРОТ вогнали бизнесмена, пожелавшего остаться анонимным, в долги Медики назвали самые вредные сыры при гипертонии Ученые объяснили, при каком условии собака спасет своего хозяина Ученые Бурятии и Приморья создали экологичный токопроводящий бетон Зоозащитники предупредили, чем опасно для кошек расставание с хозяином Археологи нашли на дне Нила мифический город фараонов В США создана электронная кожа, работающая на человеческом поте Финансовый кризис в США «вылился» в торговые санкции против китайских компаний Саудовская Аравия планирует купить у США 7,5 тысяч авиабомб
Главная страница | Политика | В турецком истребителе TF-X глава ФСВТС увидел конкурента Су-57

В турецком истребителе TF-X глава ФСВТС увидел конкурента Су-57

Сегодня, 17:25

Оба самолёта могут в будущем бороться на мировом рынке.

У российского истребителя нового поколения может появиться конкурент из Турции. Су-57 и турецкий TF-X в будущем претендуют на признание мировым рынком. Данное мнение озвучил Дмитрий Шугаев, являющийся главой Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

В турецком истребителе TF-X Шугаев увидел достойного конкурента Су-57.

«Уже сегодня нельзя исключать возможности, что в перспективе, когда турецкие партнёры создадут свой TF-X и вместе с нашим Су-57 они выйдут на мировой рынок, обе машины могут конкурировать», - сообщил глава ФСВТС.

Он добавил, что российская сторона не боится честной конкурентной борьбы и всегда готова в ней поучаствовать.

Как и Су-57, турецкий TF-X является истребителем пятого поколения. Его разработкой занимается государственная аэрокосмическая компания, при участии иностранных партнёров. По плану правительства Турции, новый самолёт заменит американские F-16. По словам Дмитрия Шугаева, Россия готова посодействовать турецким партнёрам в создании TF-X. «Мы могли бы оказать технологическое содействие, учитывая наш опыт в разработке новейшей техники», - объяснил глава ФСВТС.


Антон Жилин

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Китай останется лидером мировой экономики, несмотря на торговую войну и коронавирус
Китай останется лидером мировой экономики, несмотря на торговую войну и коронавирус

Китай тесно вовлечен в мировое производство и создаёт новые свободной торговли, поэтому продолжит экспортировать товары и услуги.

Игровые видеокарты от AMD и NVIDIA могут выйти в сентябре 2020 года
Игровые видеокарты от AMD и NVIDIA могут выйти в сентябре 2020 года

Есть предположение, что в качестве новинки будут представлены специализированные ускорители и адаптеры.

Поставки российского газа в Турцию продолжают сокращаться
Поставки российского газа в Турцию продолжают сокращаться

Страна нашла альтернативу топливу из «Газпрома».

Самое интересное
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости