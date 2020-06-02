Поступок Дональда Трампа возле церкви в Вашингтоне осудил епископ

По мнению Майкла Карри, президент США использовал храм для политических целей.

Дональд Трамп устроил фотосессию на фоне епископальной церкви святого Иоанна возле Белого дома. Для этого правоохранителям пришлось разогнать акцию протеста шумовыми гранатами. Поступок президента США осудил епископ Майкл Карри.

В Вашингтоне начались протесты против полицейского насилия, связанные с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. Волна митингующих дошла до Белого дома, чтобы проверить слухи о Дональде Трампе, спрятавшемся в бункере. Спустя время, глава США решил выйти и показаться публике. Однако перед этим всех демонстрантов силовики разогнали свето-шумовыми гранатами и слезоточивым газом.

Когда территория возле Белого дома опустела, появился Дональд Трамп. Он выступил перед репортёрами, после чего направился к церкви святого Иоанна, расположенного возле резиденции президента. На фоне храма он устроил фотосессию и призвал американцев сохранить страну в безопасности.

Поступок Дональда Трампа был осуждён председательствующим епископом Епископальной церкви Соединённых Штатов Майклом Карри. По его словам, использование церкви в личных интересах главой государства недопустимо.

Антон Жилин