Рогозин назвал Ельцина предателем и националистом, а потом стёр сообщение

От редактора

Рогозин назвал Ельцина предателем и националистом, а потом стёр сообщение

Глава «Роскосмоса» считает, что СССР был великой державой при Сталине.

Египетский журналист назвал новость о потоплении турецкого фрегата фейком

Мнение

Египетский журналист назвал новость о потоплении турецкого фрегата фейком

Мохаммад аль-Кинани сомневается, что судно под названием «Мурад Бей» вообще существует.

Ростовские виноделы отказываются от лица Бузовой на этикетках

Мнение

Ростовские виноделы отказываются от лица Бузовой на этикетках

Низкие продажи сорта «Buzwine» заставили производителя пересмотреть политику.

Сюжеты:

Физики знают, как создать вещество из света Отсутствие реальных запасов нефти провоцирует ежегодный рост цен на автомобильное топливо СМИ: Государственные пособия в размере МРОТ вогнали бизнесмена, пожелавшего остаться анонимным, в долги Медики назвали самые вредные сыры при гипертонии Ученые объяснили, при каком условии собака спасет своего хозяина Ученые Бурятии и Приморья создали экологичный токопроводящий бетон Зоозащитники предупредили, чем опасно для кошек расставание с хозяином Археологи нашли на дне Нила мифический город фараонов В США создана электронная кожа, работающая на человеческом поте Финансовый кризис в США «вылился» в торговые санкции против китайских компаний Саудовская Аравия планирует купить у США 7,5 тысяч авиабомб Решетова ответила фанатам на критику воспитания своего сына
Главная страница | Политика | Вьетнамское издание раскритиковало шутку украинского капитана о российском катере

Вьетнамское издание раскритиковало шутку украинского капитана о российском катере

Сегодня, 11:37

«Украинский флот удивил наблюдателей своей напускной смелостью», - написали в Soha.

Вьетнамский интернет-портал Soha опубликовал реакцию на юмор украинских ВМС. В издании считают, что шутка капитана патрульного катера «Старобельск» по поводу российского Р-60 оказалась неуместной.

«Похоже, что Киев считает уместным использование американских патрульных катеров для демонстрации собственной силы перед российскими моряками. На самом деле, ракетный катер Р-60 заметно превосходит их Island», - пишет Soha.

Вьетнамское издание раскритиковало шутку украинского капитана «Старобельска» о российском катере.

Событие произошло в водах Чёрного моря. Капитан катера украинских ВМС связался с российским Р-60 и предложил помощь. Он сослался на сильное задымление судна. Российские моряки посчитали это иронией, намекающей на возраст и состояние ракетного катера, и ответили отказом. Аналитики из Вьетнама обратили внимание украинских ВМС, что катер Р-60 значительно превосходит по мощности их «Старобельск», бывший американский Island. В Soha назвали смелость флота Украины «напускной».

Бывший депутат Одесского облсовета Алексей Албу рассказал, что журналисты могли сделать поспешные выводы. Без записи переговоров сложно сказать, шутил ли украинский капитан. Вполне вероятно, что он искренне предлагал помощь.

«Есть вероятность, что журналисты, нацеленные на освещение негатива между Россией и Украиной, преувеличивают», - сообщил Алексей Албу.

Антон Жилин

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Пушков: «Киев планирует зачистку Донбасса»
Пушков: «Киев планирует зачистку Донбасса»

Политик объяснил, что понимает украинское правительство «под установлением контроля» над ЛДНР.

Армия ДНР уничтожила позицию ВСУ ответным огнём
Армия ДНР уничтожила позицию ВСУ ответным огнём

Украинцы понесли боевые потери в виде живой силы и минометов.

В американском издании усомнились в «беспилотности» Су-57
В американском издании усомнились в «беспилотности» Су-57

«По крайней мере, это то, что Владимир Путин хочет, чтобы вы думали», - сказано в источнике.

Самое интересное
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости