Вьетнамское издание раскритиковало шутку украинского капитана о российском катере

«Украинский флот удивил наблюдателей своей напускной смелостью», - написали в Soha.

Вьетнамский интернет-портал Soha опубликовал реакцию на юмор украинских ВМС. В издании считают, что шутка капитана патрульного катера «Старобельск» по поводу российского Р-60 оказалась неуместной.

«Похоже, что Киев считает уместным использование американских патрульных катеров для демонстрации собственной силы перед российскими моряками. На самом деле, ракетный катер Р-60 заметно превосходит их Island», - пишет Soha.

Вьетнамское издание раскритиковало шутку украинского капитана «Старобельска» о российском катере.

Событие произошло в водах Чёрного моря. Капитан катера украинских ВМС связался с российским Р-60 и предложил помощь. Он сослался на сильное задымление судна. Российские моряки посчитали это иронией, намекающей на возраст и состояние ракетного катера, и ответили отказом. Аналитики из Вьетнама обратили внимание украинских ВМС, что катер Р-60 значительно превосходит по мощности их «Старобельск», бывший американский Island. В Soha назвали смелость флота Украины «напускной».

Бывший депутат Одесского облсовета Алексей Албу рассказал, что журналисты могли сделать поспешные выводы. Без записи переговоров сложно сказать, шутил ли украинский капитан. Вполне вероятно, что он искренне предлагал помощь.

«Есть вероятность, что журналисты, нацеленные на освещение негатива между Россией и Украиной, преувеличивают», - сообщил Алексей Албу.

Антон Жилин