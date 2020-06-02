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Заявление Трампа о вводе войск в США рассмешило Захарову

Сегодня, 09:53

МИД России успел первым оценить заявление США.

Протесты в США хотят подавить силой, а именно введением войск в города собственной страны.
Такое заявление Трампа рассмешило Марию Захарову: она не смогла не «подколоть» президента Штатов на своей странице в Facebook. Там она пошутила, что президент США припугнул США войсками США в городах США. 
Представительница МИД России также отметила, что решение о вводе войск принято на основании Закона о восстании 1807 года.
«Шёл год 2020», — прокомментировала она.
Пост Захаровой уже собрал более тысячи восторженных лайков пользователей.
Напомним, что протесты начались из-за того, что полицейский задушил темнокожего мужчину. Волна протестов быстро поднялась по всей стране и достигла Белого дома в пятницу, как сообщил New York Times.
Разгневанные люди бросались бутылками и камнями, из-за чего Секретная служба приняла решение отправить президента и его семью в бункер. Раньше бункер использовался во время атак террористов.


Ангелина Соколовская

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