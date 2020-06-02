Заявление Трампа о вводе войск в США рассмешило Захарову

МИД России успел первым оценить заявление США.

Протесты в США хотят подавить силой, а именно введением войск в города собственной страны.

Такое заявление Трампа рассмешило Марию Захарову: она не смогла не «подколоть» президента Штатов на своей странице в Facebook. Там она пошутила, что президент США припугнул США войсками США в городах США.

Представительница МИД России также отметила, что решение о вводе войск принято на основании Закона о восстании 1807 года.

«Шёл год 2020», — прокомментировала она.

Пост Захаровой уже собрал более тысячи восторженных лайков пользователей.

Напомним, что протесты начались из-за того, что полицейский задушил темнокожего мужчину. Волна протестов быстро поднялась по всей стране и достигла Белого дома в пятницу, как сообщил New York Times.

Разгневанные люди бросались бутылками и камнями, из-за чего Секретная служба приняла решение отправить президента и его семью в бункер. Раньше бункер использовался во время атак террористов.

Ангелина Соколовская