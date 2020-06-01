Египетский журналист назвал новость о потоплении турецкого фрегата фейком

Мохаммад аль-Кинани сомневается, что судно под названием «Мурад Бей» вообще существует.

Распространенная мировыми СМИ новость о потоплении ВМС Египта турецкого фрегата — фейк. Так считает Египетский журналист и военный эксперт Мохаммад аль-Кинани. Специалист по вооружениям привел три убедительных аргумента, которые заставили его прийти к такому выводу.

Во-первых, распространенное ближневосточными СМИ видео ракетной атаки с египетского фрегата оказались кадрами с военных учений. Во-вторых, ни в одном из открытых источников данных о турецком судне с названием «Мурад Бей» нет. И в-третьих, имей место подобный инцидент в реальности, реакция турецких властей последовала бы незамедлительно. Анкара гарантированно пошла бы на конфликт, считает аль-Кинани.

Напомним, с подачи ближневосточных СМИ мир облетела информация, что Египет уничтожил турецкое военное судно, когда оно вошло в территориальные воды страны. Удар был произведен противокорабельными ракетами с одного из фрегатов ВМС Египта. Турецкий фрегат под названием «Мурад Бей», якобы, следовал в Ливию с грузом оружия для Правительства национального единства.

Владимир Лазневой