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В честь юбилея союз молодежи получили поздравление от Путина

Сегодня, 15:28

Президент также отметил активную работу организации над значимыми проектами.

Каждая организация отмечает свой юбилей, однако не все удостаиваются того, чтобы их поздравил президент. Союз молодежи получил телеграмму от Владимира Путина, в который были только теплые слова. Президент похвалил организацию за то, что они вносят вклад в развитие значимых проектов.

30 лет с момента создания союза молодежи — это большой срок. За это время активисты успели зарекомендовать себя, как талантливые и разносторонние личности. Благодаря работе организации, были осуществлены многие значимые проекты. Президент отметил, что союз молодежи — это значимый для всех коллектив. Путин пожелал успехов и дальнейшего процветания организации.

Для союза молодежи поздравление от президента в честь юбилея — это большая радость. Активисты организации трудятся не на количество добрых дел, а на их качество. В связи с этим, они, как никто другие, заслужили такую похвалу.


Александр Великий

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