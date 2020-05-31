В честь юбилея союз молодежи получили поздравление от Путина

Президент также отметил активную работу организации над значимыми проектами.

Каждая организация отмечает свой юбилей, однако не все удостаиваются того, чтобы их поздравил президент. Союз молодежи получил телеграмму от Владимира Путина, в который были только теплые слова. Президент похвалил организацию за то, что они вносят вклад в развитие значимых проектов.

30 лет с момента создания союза молодежи — это большой срок. За это время активисты успели зарекомендовать себя, как талантливые и разносторонние личности. Благодаря работе организации, были осуществлены многие значимые проекты. Президент отметил, что союз молодежи — это значимый для всех коллектив. Путин пожелал успехов и дальнейшего процветания организации.

Для союза молодежи поздравление от президента в честь юбилея — это большая радость. Активисты организации трудятся не на количество добрых дел, а на их качество. В связи с этим, они, как никто другие, заслужили такую похвалу.

Александр Великий