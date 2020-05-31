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Рогозин назвал Ельцина предателем и националистом, а потом стёр сообщение

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Рогозин назвал Ельцина предателем и националистом, а потом стёр сообщение

Глава «Роскосмоса» считает, что СССР был великой державой при Сталине.

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Рогозин назвал Ельцина предателем и националистом, а потом стёр сообщение

Сегодня, 15:01

Глава «Роскосмоса» считает, что СССР был великой державой при Сталине.

Дмитрий Рогозин нелестно отозвался о первом российском президенте. Глава «Роскосмоса» назвал Бориса Ельцина предателем и националистом. Данное сообщение было опубликовано в Twitter, но потом Дмитрий Рогозин его стёр.

Вице-премьером Юрием Борисовым было выдвинуто предложение выхода на рынок заимствований, чтобы Россия смогла обеспечить собственный экономический рост. Рогозин у себя в Twitter поддержал идею, опубликовав мнение, что индустриализация превратила СССР в великую державу. Это сообщение парировал журналист Дмитрий Губин. После чего гендиректором «Роскосмоса» был оставлен негативный отзыв о перестройке Горбачёва и правлении Ельцина.

«Великая держава была при Сталине. Мы с тобой (Рогозин Губину) застали застой и захват КПСС этническими националистами и патологическими предателями типа Ельцина. А до него лицемерную и бессмысленную Перестройку Горбачёва», — написал Дмитрий Рогозин.

Сообщение подхватили различные СМИ. Спустя какое-то время, глава «Роскосмоса» его стёр. Однако в Сети успели сделать скриншот этой переписки.

Ранее американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск ответил Дмитрию Рогозину на реплику 2014 года. Тогда российский чиновник предлагал США доставлять своих астронавтов при помощи батута. Это был ответ на санкции против РФ. «Батут работает», — ответил Илон Маск, чей космический пилотируемый корабль стартовал с космодрома во Флориде.


Антон Жилин

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