Сделка по продаже боеприпасов оценивается в 500 млн долларов.

Администрация президента США Дональда Трампа намерена продать Саудовской Аравии авиационные бомбы с высокоточным наведением ориентировочно на сумму в полмиллиарда долларов. Об этом сообщает ежедневное американское издание The Wall Street Journal.

Ссылаясь на источник из Конгресса WSJ сообщает, что соответствующее предложение на рассмотрение было направлено из администрации Трампа. Согласно условиям потенциальной сделки, Саудовская Аравия планирует купить у США 7,5 тысяч авиабомб.

Против возможной продажи оружия на 500 млн выступают Демократическая партия США, представители которой отмечают нецелесообразность сделки и угрозу нацбезопасности. Представители партии считают, что администрация президента отказалась давать оценку возможным последствиям данной сделки, отказавшись аргументировать решение о продаже боеприпасов.

То, что Саудовская Аравия планирует купить у США 7,5 тысяч авиабомб, подрывает веру сограждан в правительство, потому что подобная сделка не соответствует ценностям страны представления о мире, считают представители Демократической Партии США. Такое мнение сложилось в результате продажи Белым Домом Саудовской Аравии оружия, которое было использовано в военных действия в Йемене. Тогда по оценке ООН погибли тысячи из мирного населения.

Ирен Громова