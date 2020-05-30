Госдеп США обвинил Россию в печати 1,1 млрд фальшивых долларов для Ливии

От редактора

Госдеп США обвинил Россию в печати 1,1 млрд фальшивых долларов для Ливии

«Контрафакт» перехватили мальтийские пограничные службы.

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Госдеп США обвинил Россию в печати 1,1 млрд фальшивых долларов для Ливии

Сегодня, 15:42

«Контрафакт» перехватили мальтийские пограничные службы.

Госдеп США обвинил Россию в печати 1,1 млрд фальшивых долларов для Ливии. О чём сообщил на своём официальном сайте

.

«Соединенные Штаты сообщают, что правительство Республики Мальта 26 мая изъяло контрафактную ливийскую валюту на сумму 1,1 млрд долларов, изготовленную российской государственной компанией АО Госзнак и заказанной нелегитимной параллельной организацией», — говорится в обращении.

Госдеп отмечает, что «Центробанк Ливии является единственным законным центральным банком страны», упуская из виду, что «Госзнак» вправе выпускать и выпускает банкноты для некоторых стран Азии, Африки и Латинской Америки. Об этом неоднократно писал Reuters. В последний раз в конце прошлого года, когда российский «Госзнак» увеличил поставки банкнот Центробанка восточной части Ливии, что за два года составило 3,22 млрд таких же «фальшивых» долларов.

Однако в Госдепе этот факт, вероятно, решили не принимать во внимание, потому что «приток контрафактной ливийской валюты из России, в последние годы негативно сказывается на экономике Ливии». А США решительно настроены не допустить действий, подрывающих суверенитет и стабильность Ливии и несовместимых с режимами санкций.


Шура Альтшуль

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