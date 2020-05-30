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Главная страница | Политика | Китай останется лидером мировой экономики, несмотря на торговую войну и коронавирус

Китай останется лидером мировой экономики, несмотря на торговую войну и коронавирус

Сегодня, 14:40

Китай тесно вовлечен в мировое производство и создаёт новые свободной торговли, поэтому продолжит экспортировать товары и услуги.

Влияние Китая на мировой рынок и экономику в последние годы становится всё более ощутимым, что не может не беспокоить США, лидерство которых давно под вопросом. Но методы, которые используют США, вряд ли помогут им избавиться от конкурента. Андрей Виноградов, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений, рассказал, почему Китай останется лидером мировой экономики, несмотря на торговую войну с США и коронавирус. А также объяснил как это отразится на России.

Первое, что отметил академик — желание Трампа «додавить Китай» ради очков для войны с демократами, без наличия экономически обоснованного плана. Независимо от того, что Пекин пойдёт на некоторые уступки, Трамп продолжит войну, ведь на кону роль лидера, который поведёт за собой другие страны. А Китай уже давно предлагает объединиться вокруг себя в рамках программы «Один пояс и один путь».

Как решающее средство против Китая выдвигаются обвинения во вспышке коронавируса, но коронавирус и торговая война не смогут остановить Китай и он останется лидером мировой экономики. Во-первых, Китай очень большая страна, которая сейчас взяла курс на переориентацию производств на внутренний рынок, поэтому её экономика находится в относительной безопасности. Во-вторых, Китай обеспечил рост доверия импортёров к своей продукции, перейдя от количественных показателей к качественным. Поэтому мировой рынок просто не сможет безболезненно для себя отказаться от качественных и дешёвых товаров из Китая.

Кроме того, Китай — важная часть мирового производства. Поэтому о замыкании китайской экономики говорить нельзя. Также не стоит забывать, что в Давосе Си Цзиньпин говорил о продолжении создания зон свободной торговли для сбыта китайских товаров. Для этого же и существует проект «Один пояс и один путь».

Выгодно ли противостояние Китая и США для России, академик Виноградов не может однозначно ответить. Китай и Россия стратегические партнёры, которые имеют ресурсы и мощности для поддержки друг друга в случае обострения мировой обстановки. Однако это во многом зависит от стратегических интересов сторон, которые могут измениться.


Шура Альтшуль

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