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Американский генерал: «Россия продолжает раздувать пламя ливийского конфликта»

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Американский генерал: «Россия продолжает раздувать пламя ливийского конфликта»

США воспользуются поводом, чтобы отправить в Тунис ещё военных.

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Американский генерал: «Россия продолжает раздувать пламя ливийского конфликта»

Сегодня, 12:45

США воспользуются поводом, чтобы отправить в Тунис ещё военных.

«Россия продолжает раздувать пламя ливийского конфликта и региональная безопасность в Северной Африке беспокоит всё больше», — это слова американского генерала Стивена Таунсенда, работающего в Африканском командовании ВС США.

Американский генерал сделал это заявление, переговорив с Имедом Хазги — министром обороны Туниса. В страну собираются направить инструкторов и экспертов, которые будут обучать силы правопорядка и военнослужащих поддерживать свой режим правления.

Ливийский конфликт продолжается с 2011 года, после того, как Муаммара Каддафи свергли. Россия постоянно обвиняется США в поддержке Халифы Хафтара и вмешательстве во внутренние дела страны. РФ же не соглашается с подобными голословными обвинениями, и настаивает на своём желании разрешить конфликт миром.


Святослав Суздальский

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