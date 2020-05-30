Американский профессор: Трамп победит на выборах с шансом в 91%

Этот же эксперт предсказывал первую победу Трампа.

Профессор университета Стоуни-Брука Гельмут Норпот ещё в 2016 году спрогнозировал победу Дональда Трампа на выборах президента Америки. О своём грядущем прогнозе на тему выборов президента он сообщил каналу FOX News. Американский профессор в аналитике пользуется собственной системой, которая берёт в расчёт праймериз, статистику и некие исторические моменты.

Согласно этой системе, Трамп победит на выборах с шансом в 91%. Это около 362 голосов. По теории профессора, Трамп выиграет выборы во всех «прошлых» штатах и присоединит избирателей в Нью-Мексико, Неваде, Колорадо, Вермонта, Вирджинии, Миннесоте, Мэне и Нью-Гемпшире. И помимо математики, Норпот обращает внимание на то, что Трамп с лёгкостью расправляется со своими политическими соперниками. А у всех его противников проблемы с объединением. Например, Джо Байден не может даже собрать у себя все голоса сторонников своей же партии.

Святослав Суздальский