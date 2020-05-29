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Выход Италии из ЕС после Brexit оставит от Европы руины

Сегодня, 13:22

Европейский блок может жестоко поплатиться за отказ в помощи во время пика пандемии COVID-19.

От Европы останутся одни руины, если Италия выйдет из блока ЕС, заявил министр Баварии Маркус Седер. Он предупредил, что после Brexit, без Великобритании и Италии «сильной Европы» больше не будет.

Его слова приводит немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung: «В настоящее время Brexit находится в стадии реализации. Я все еще не могу представить себе сильную Европу без Соединенного Королевства, но без Италии мало что осталось от первоначальной идеи. Тем более, что Италия — культурный и исторический центр Европы. То, что происходит в Италии, затрагивает всех нас. Поэтому лучше помочь разумом и мудростью, а не уходить и созерцать эти руины Европы».

Под помощью «разумом и мудростью» политик вероятно подразумевает последствия отказа ЕС помочь Италии в самые тяжёлый период борьбы с коронавирусом. Он отметил, что вспышка смертоносного вируса «глубоко затронула и ранила Италию». Если Италия всерьёз начнёт подготовку к выходу и оставит ЕС, то такое решение вполне логично, ведь партнёры показали себя не с самой лучшей стороны.

Пока не ясно насколько категорично настроена Италия на выход из ЕС. Возможно серьёзные финансовые вливания в экономику страны могли бы поколебать её решимость, но в данный момент выводы делать преждевременно.


Шура Альтшуль

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