Выход Италии из ЕС после Brexit оставит от Европы руины

Европейский блок может жестоко поплатиться за отказ в помощи во время пика пандемии COVID-19.
От Европы останутся одни руины, если Италия выйдет из блока ЕС, заявил министр Баварии Маркус Седер. Он предупредил, что после Brexit, без Великобритании и Италии «сильной Европы» больше не будет.
Под помощью «разумом и мудростью» политик вероятно подразумевает последствия отказа ЕС помочь Италии в самые тяжёлый период борьбы с коронавирусом. Он отметил, что вспышка смертоносного вируса «глубоко затронула и ранила Италию». Если Италия всерьёз начнёт подготовку к выходу и оставит ЕС, то такое решение вполне логично, ведь партнёры показали себя не с самой лучшей стороны.
Пока не ясно насколько категорично настроена Италия на выход из ЕС. Возможно серьёзные финансовые вливания в экономику страны могли бы поколебать её решимость, но в данный момент выводы делать преждевременно.