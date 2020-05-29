ЦИК и Роспотребнадзор обсуждают возможность голосования по Конституции на улице в палатках

Для большей безопасности хотят плебисцит растянуть на несколько дней.

Закрытое совещание ЦИК и региональных комиссий утвердило рекомендации Роспотребнадзора в организации общероссийского голосования по изменениям Конституции. Основной упор сделали на максимальную защищённость от коронавируса. Первоначальный документ предполагает голосование на улице в специальных палатках. Более того, для пущей безопасности хотят растянуть действо на несколько дней.

Сейчас избирательным комиссиям предлагают устраиваться на свежем воздухе, каждый час проводить санитарную обработку поверхностей и пользоваться средствами защиты. Упомянули и маски: у работников избиркома казённые, наблюдателям — покупать свои.

Причём каждую такую палатку оборудуют санитарной комнатой с водой, мылом, одноразовыми полотенцами и сушилками для рук. Дату голосования не утвердили, но ЦИК и Роспотребнадзор обсуждают данную возможность уже очень серьёзно.

Святослав Суздальский