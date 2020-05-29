Речь идёт о космическом челноке, о котором позабыли из-за распада Советского союза.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин вспомнил о транспортном средстве «Энергия-Буран», предназначенном для работы на низких орбитах. Космическое судно начали создавать ещё во времена СССР, когда много внимания уделялось вопросам освоения космоса. Теперь время вернуться к старым наработкам.

«То, что было создано нашими дедами, опередило своё время, но теперь это время приходит», — прокомментировал Рогозин о намерениях космического ведомства.

Глава Роскосмоса пояснил, что нельзя сбрасывать с счетов наработки прошлого поколения, поэтому Роскосмос намерен доработать боевой космолёт времён СССР. В прошлом космолёту «Буран» не нашли применения, но в нынешних реалиях пора вернуться к этому вопросу. Со слов Рогозина, вдохновились в Роскосмосе на возобновление работы над боевым космическим кораблем, работой США, где себя проявляют в вопросах комической сферы решительно.

На сегодняшний день в Роскосмосе ведутся работы по созданию новых космолётов для нужд орбитальной станции. Проект СССР «Буран» был реализован успешно, но, со слов Рогозина, разработка опередила время, потому на тот период не нашла нужную нишу в вопросах по освоению космоса. Говоря о создании корабля для работы на нижних орбитах, уже пора действовать по принципу создания космолёта многоразового использования. А за основу стоит брать наработки советских профессионалов, считаю в Роскосмосе.

Ирен Громова