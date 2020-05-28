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Бундестаг взломали и МИД Германии снова винит русских

Сегодня, 17:12

В атаке подозревают группу Fancy Bear, которую связывают на Западе с ГРУ.

У Германии снова появились претензии к России. Об этом стало известно после того, как послу в Германии Сергею Нечаеву пришлось спешно явиться в МИД Германии. Поводом для приглашения стала новость о том, что бундестаг взломали и Министерство иностранных дел снова винит русских.

В совершении хакерской атаки немецкие власти подозревают Дмитрия Бадина, гражданина России. В прокуратуре Германии ему приписывают участие в хакерской группе Fancy Bear, которая связана с ГРУ. На официальном сайте МИДа госсекретарь Мигель Бергер уже осудил кибератаку от имени немецкого правительства. Также он сообщил Нечаеву о намерении ЕС применить «режим киберсанкций» против лиц, ответственных за взлом бундестага, в том числе гражданина России.

С начала мая Генпрокуратура Германии занялась розыском Бадина по подозрению в кибератеке на бундестаг весной 2015 года. Тогда хакеры сумели получить доступ ко всем файлам канцлера Ангелы Меркель и парламентским записям. Так что это уже не первое обвинение в адрес российских граждан в хакерских атаках, но пока ни одно не доказано.

Напомним, что 13 мая Меркель сообщила о том, что в прокуратуре уже имеются доказательства того, что бундестаг взломали русские хакеры. Политик предполагает, что атака — часть гибридной войны, которую ведёт Россия.


Шура Альтшуль

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