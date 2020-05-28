Пушков: «Киев планирует зачистку Донбасса»

Политик объяснил, что понимает украинское правительство «под установлением контроля» над ЛДНР.
Заявление главы МИДа Украины Дмитрия Кулебы о намерении ликвидировать правительство ДНР и ЛНР сегодня решил прокомментировать сенатор Алексей Пушков. В своём Twitter он написал, что подобные высказывания — пустой звук. Далее политик детально объяснил, что понимает Киев под «возвращением контроля» над Донбассом.
Пушков уверен, что это подтверждает скрытые намерения украинских властей провести зачистку Донбасса.
Недавно, Дмитрий Кулеба официально заявил, что после установления контроля над временно оккупированными территориями администрации республик будут ликвидированы.