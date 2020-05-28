Пушков: «Киев планирует зачистку Донбасса»

Политик объяснил, что понимает украинское правительство «под установлением контроля» над ЛДНР.

Заявление главы МИДа Украины Дмитрия Кулебы о намерении ликвидировать правительство ДНР и ЛНР сегодня решил прокомментировать сенатор Алексей Пушков. В своём Twitter он написал, что подобные высказывания — пустой звук. Далее политик детально объяснил, что понимает Киев под «возвращением контроля» над Донбассом.

Пушков уверен, что это подтверждает скрытые намерения украинских властей провести зачистку Донбасса.

«Заявление Кулебы о намерении Киева ликвидировать администрации ДНР/ЛНР над Донбассом — сотрясение воздуха, за которым ничего нет. Но это говорит о том, что вместо особого статуса Киев планирует зачистку Донбасса», — пишет Пушков.

Недавно, Дмитрий Кулеба официально заявил, что после установления контроля над временно оккупированными территориями администрации республик будут ликвидированы.

Шура Альтшуль