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Глава ДНР назвал взлом своей страницы в Twitter хакерской атакой

Сегодня, 11:53

Денис Пушилин заявляет, что с его аккаунта хакеры выкладывали компромат на Народную милицию Республики.

Личная страница в социальной сети Twitter главы ДНР Дениса Пушилина подверглась взлому 27 мая. Об этом Пушилин сообщает на своём канале в Telegram.

Глава ДНР назвал взлом своей страницы в Twitter целенаправленной хакерской атакой, задачей которой было выложить компрометирующие данные на руководство и внутренние силы республики. Пушилин предостерегает читателей своего профиля в Twitter не доверять выложенной там информации, назвав её недостоверной. Так, со взломанного хакерами аккаунта была выложена запись, которая компрометирует Народную милицию ДНР.

Несмотря на то, что в технической отдел социальной сети уже поступила жалоба о взломе, Пушилин не ожидает скорого восстановления своей страницы в Twitter.


Милорад Васич

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Высказывание прозвучало в личном YouTube-канале автора.

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