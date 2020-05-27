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Российскую армию оснастят новейшими авиаракетами «Бронебойщик» в 2021 году

Сегодня, 15:34

Корпорация «Техмаш» уже изготовила опытную партию.

Технологии не стоят на месте, а с каждым днем совершенствуются. В вооружении наблюдается та же динамика, что и в технике. Ученые постоянно трудятся над созданием более мощного и высокотехнологичного оружия. Таким изобретением и являются авиаракеты «Бронебойщик». В прошлом году эти снаряды уже прошли гос проверку и тщательно дорабатывались.

Недавно Александр Кочкин сообщил в интервью РИА Новости, что уже была изготовлена партия ракет для опытно-войсковой эксплуатации. Все расходы взял на себя «Техмаш». Ожидается, что российскую армию оснастят новейшими авиаракетами «Бронебойщик» уже в 2021 году. Эти снаряды превосходят предыдущие по многим параметрам.

Ракеты «Бронебойщик» будут располагаться на вооружении у вертолетов серии Ми-8 и самолетов Су-25. Способности этой новинки просто невообразимы. Ракета может пробить цель и продолжить двигаться, пока не достигнет назначенной ей цели. Это весомое преимущество в военной сфере.


Александр Великий

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