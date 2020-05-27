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Главная страница | Политика | Дмитрий Песков допускает, что Парад Победы 24 июня станет выходным

Дмитрий Песков допускает, что Парад Победы 24 июня станет выходным

Сегодня, 14:46

Пресс-секретарь президента даёт большую вероятность этому решению.

Дмитрий Песков рассказал о дне Парада Победы. По его словам, 24 июня могут сделать выходным.

«Пока не готов ответить на этот вопрос, но с большой долей вероятности могу предположить, что будет», - сообщил Дмитрий Песков.

По приказу Владимира Путина, Парад Победы решено провести 24 июня. Акцию «Бессмертный полк» предварительно планируют провести 26 июля.

Дата 24 июня для проведения парада выбрана не случайно. В этот день в 1945 году на главной площади столицы прошёл известный Парад Победы. На нём солдаты Красной армии бросали штандарты немецких войск к подножию Мавзолея.


Антон Жилин

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