Дмитрий Песков допускает, что Парад Победы 24 июня станет выходным

Пресс-секретарь президента даёт большую вероятность этому решению.
Дмитрий Песков рассказал о дне Парада Победы. По его словам, 24 июня могут сделать выходным.
По приказу Владимира Путина, Парад Победы решено провести 24 июня. Акцию «Бессмертный полк» предварительно планируют провести 26 июля.
Дата 24 июня для проведения парада выбрана не случайно. В этот день в 1945 году на главной площади столицы прошёл известный Парад Победы. На нём солдаты Красной армии бросали штандарты немецких войск к подножию Мавзолея.