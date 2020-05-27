В США опровергли слух о нападении на американский патруль в Сирии

Информацию об атаке на военнослужащих США сообщило сирийское агентство SANA.
В Министерстве обороны Соединённых Штатов опровергли слух о нападении неизвестной группы на американских солдат в Сирии. По данным Пентагона, вооруженного столкновения возле посёлка Рушид не было.
Новость об атаке на американский патруль у деревни Рушид сообщило сирийское издание SANA. Согласно информации агентства, 26 мая военнослужащие США совместно с курдскими солдатами патрулировали окрестности Дейр-эз-Зора. Возле Рушида колона попала в засаду и была обстреляна неизвестными вооружёнными людьми. В SANA сообщили о 8 раненых.