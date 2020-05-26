На соискание должности мэра уже заявлены 12 кандидатов, включая депутатов, бизнесменов, и министров.

В понедельник городская дума сообщила о завершении приёма документов от соискателей на пост мэра города. За кресло главы Ставрополя поборются 12 кандидатов. Конкурс на должность градоначальника запланирован на 11 июня.

Напомним, замена выборов конкурсным отбором была обусловлена скоропостижной кончиной бывшего мэра города — Андрея Джатдоева. В таких условиях конкурс освобождает городской бюджет от трат на подготовку выборов, а отсутствие процедуры выборов позволяет быстрее назначить нового градоначальника.

Самым младшим кандидатом на должность мэра стал 29-летний помощник депутата Александр Куриленко. Помимо обитателей городской думы Ставрополя, в мэры города стремится глава города Михайловск Игорь Серов, который возглавлял один из районов города, и пенсионер МВД Александр Загорулько.

Что примечательно, большинство соискателей поста — представители местного бизнеса. Шесть кандидатов занимают высокие посты в крупных предприятиях, и владеют значимыми объектами инфраструктуры города.

Дмитрий Кошевой