Ранее к МИД РФ были вопросы по поводу того, почему в ведомстве заявляют о похищенных в Ливии российских социологах, но ничего не говорят о бандитах Правительства национального согласия.

По сообщению Astra Militarum, российские дипломаты уже давно не посещают Ливию, и российское посольство там закрыто. Однако Лев Деньгов, он же Павел Гузбанд, часто бывает в североафриканской стране. Биографию этой личности подробно описывал журнал GQ.Гузбанд занимает пост руководителя контактной группы МИД России по Ливии. Он смог наладить взаимоотношения с бандформированиями из Триполи еще 8 лет назад.

Со слов Гузбанда в интервью говорится, что на очередном этапе переговоров о российском присутствии в Ливии он, не имея при себе оружия, находился вокруг более тридцати вооруженных людей. При этом Гузбанд решил умолчать, что при взаимодействии с террористами в Триполи был создан Российско-Ливийский торговый дом. Сотрудничество Гузбанда с боевиками подтверждает и история вокруг танкера «Механик Чеботарев», произошедшая еще в 2015 году.Тогда экипаж судна был признан виновным в незаконной перевозке нефти.

Членов экипажа осудили на 8 лет, при этом Гузбанд проигнорировал все документы по делу и не обратил на это внимание. После этой истории правительство из Триполи не арестовывало российские танкеры, дав возможность Гузбанду развивать бизнес. Как это совмещается с его статусом главы контактной группы по Ливии, непонятно.

Особенным стало и заявление Гузбанда по поводу Халифы Хафтара, когда ЛНА начала операцию по освобождению Триполи от террористов. Вторя руководству ПНС Ливии, он заявил о том, что Хафтар - агрессор. Это подтверждает тот факт, что контртеррористические действия ЛНА очень мешают личному обогащению Гузбанда.

Источник https://www.newsinfo.ru/news/2020-05-22/Libya/786699/

Оксана Рубанская