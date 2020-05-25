Россия озвучила условие для продолжения переговоров по Курильским островам

Сергей Лавров потребовал от Японии признать результаты Второй мировой войны.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров озвучил, при каком условии Япония может рассчитывать на продолжение диалога по Курилам. «Страна восходящего солнца» должна признать итоги Второй мировой войны. По мнению китайских аналитиков, Россия поставила Токио в затруднительное положение.

Условие для продолжения переговоров по Курильским островам, которое озвучила РФ, делает из японского правительства заложников непростых обстоятельств. Так считают эксперты китайского издания Sohu. Получается, что для диалога с Москвой, Японии сначала нужно официально признать принадлежность Курил России.

На недавнем заседании японского МИДа острова Итуруп, Хабомаи, Кунашир и Шикотан были определены, как «острова, на которые распространяется суверенитет Японии». На что представитель российского МИДа Мария Захарова ответила призывом вернуть японских коллег к реальности.

«Суверенитет над всеми Курильскими островами принадлежит Российской Федерации», — парировала Захарова.

Курильские острова были переданы под юрисдикцию СССР по результатам Второй мировой. В 1956 году советское правительство планировало заключить со «страной восходящего солнца» мирный договор, после подписания которого, острова Хабомаи и Шикотан переходили под власть Токио. Японское правительство отказалось, так как подписание означало бы оставление претензий на Кунашир и Итуруп.

Антон Жилин